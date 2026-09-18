Palermo: “Servono più poliziotti municipali in strada”

Palermo – Il consigliere della Seconda Circoscrizione Claudio Sala interviene sul tema della sicurezza stradale a Palermo, chiedendo agli assessorati competenti un piano di controllo più incisivo sul territorio.

Secondo l’esponente di Sud chiama Nord, il potenziamento dei controlli elettronici su velocità, assicurazioni e revisioni resta una misura necessaria. Ma da sola, sostiene, non è sufficiente a garantire la sicurezza dei cittadini.

Sala sottolinea come il rischio sia quello di una percezione negativa da parte dei palermitani: “tuttavia, la sicurezza non si garantisce soltanto con gli occhi elettronici: serve una presenza reale, dinamica e incisiva sulle nostre strade, altrimenti l’installazione di questi dispositivi rischia di essere percepita dai palermitani non come uno strumento di tutela, ma come l’ennesimo espediente per fare cassa.”

Il consigliere punta il dito contro comportamenti quotidiani che, a suo avviso, nessun dispositivo automatico può sanzionare: l’uso del telefono alla guida, la mancata cintura di sicurezza e quella che definisce un'”anarchia totale” nella micromobilità urbana, con bici elettriche e monopattini che percorrerebbero contromano marciapiedi e aree pedonali.

Tra le vie citate come esempio figurano Via della Libertà, Viale Croce Rossa, Via Ausonia, Via Roma, Via Cavour, Via Messina Marine e Piazza Leoni, oltre alle zone antistanti le scuole, dove secondo Sala le strisce pedonali risulterebbero spesso non rispettate.

Il consigliere denuncia inoltre le difficoltà per i pedoni, in particolare i genitori che accompagnano i figli a scuola, costretti a camminare in strada a causa di marciapiedi occupati da auto in sosta o da occupazioni di suolo pubblico legate ad attività commerciali.

Sala chiede quindi agli assessori competenti per Viabilità e Suap di attivare un piano di controllo capillare, anche attraverso un maggiore impiego della Polizia Municipale, per contrastare chi viola le regole. Resta da vedere se e come l’amministrazione comunale risponderà alla sollecitazione.