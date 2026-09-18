Cronaca

Maltempo in Sicilia, allerta gialla anche domani: diramato l’avviso della Protezione Civile regionale

di Redazione Web
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Prove d'inverno in Sicilia, pioggia fitta e brusco calo termico

La Protezione Civile Regionale ha diffuso l’avviso n. 26261 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16:00 di oggi, venerdì 18 settembre, fino alle ore 24:00 di domani, sabato 19 settembre.

Per la giornata odierna sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne e centrali ioniche, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate quelle sulle zone interne sud-orientali, con apporti generalmente deboli.

Anche per domani, sul territorio palermitano resta valida l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico, insieme alle zone B, E, H e I dell’isola. Le precipitazioni previste per sabato interesseranno in particolare i settori centro-occidentali e le zone centrali ioniche, sempre con quantitativi puntualmente moderati.

Il rischio idraulico rimane invece a livello verde su tutta la Sicilia per entrambe le giornate.

La Protezione Civile segnala inoltre operazioni di rilascio in alveo da parte dei gestori di diverse dighe regionali (Disueri, Paceco, Prizzi, Rosamarina e Santa Rosalia), che potrebbero causare fenomeni localizzati di esondazione lungo i corsi d’acqua a valle degli invasi.

Le autorità raccomandano attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi maggiormente frequentati, specie in prossimità dei corsi d’acqua, in caso di rovesci o temporali.

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