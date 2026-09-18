Cronaca

Gravissimo incidente tra bus e tir sull’A19 Palermo-Catania: oltre dieci feriti

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Incidente stradale di rilevante gravità questo pomeriggio sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto in direzione Catania compreso tra le gallerie di Enna e Caltanissetta, all’altezza del chilometro 116.

Lo scontro ha coinvolto un pullman e un mezzo pesante. Il bilancio provvisorio parla di più di dieci persone rimaste ferite nell’impatto. Sul posto sono immediatamente giunti i mezzi di soccorso insieme agli agenti della Polizia Stradale, impegnati sia nell’assistenza alle persone coinvolte sia nella gestione della circolazione.

La carreggiata risulta al momento completamente paralizzata nel tratto interessato dal sinistro. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso, mentre gli agenti stanno effettuando i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sui tempi di riapertura del tratto autostradale.

Consigliati per te

  1. Aggiungi Diretta Sicilia alle Fonti preferite su Google
  2. La Sicilia vola in Polonia: Wizz Air inaugura il volo Catania-Danzica
  3. Tragico incidente mortale sulla A18, auto contro bus: morto papà, gravissima la figlia piccola
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Palermo: “Servono più poliziotti municipali in strada”
Politica
Prove d'inverno in Sicilia, pioggia fitta e brusco calo termico
Maltempo in Sicilia, allerta gialla anche domani: diramato l’avviso della Protezione Civile regionale
Cronaca
Presunta tangente da 5.500 euro per la patente facile: arrestato il direttore della Motorizzazione di Palermo
Cronaca In primo piano
Palermo, discarica abusiva da 2mila metri quadrati: sequestrata dalla Polizia municipale area con animali
Cronaca
Maltratta i genitori per mesi, i Carabinieri gli vietano di avvicinarsi
Cronaca