Gravissimo incidente tra bus e tir sull’A19 Palermo-Catania: oltre dieci feriti

Incidente stradale di rilevante gravità questo pomeriggio sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto in direzione Catania compreso tra le gallerie di Enna e Caltanissetta, all’altezza del chilometro 116.

Lo scontro ha coinvolto un pullman e un mezzo pesante. Il bilancio provvisorio parla di più di dieci persone rimaste ferite nell’impatto. Sul posto sono immediatamente giunti i mezzi di soccorso insieme agli agenti della Polizia Stradale, impegnati sia nell’assistenza alle persone coinvolte sia nella gestione della circolazione.

La carreggiata risulta al momento completamente paralizzata nel tratto interessato dal sinistro. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso, mentre gli agenti stanno effettuando i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sui tempi di riapertura del tratto autostradale.