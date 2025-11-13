CronacaIn primo piano

Incidente mortale sulla statale 115, scontro tra scooter e camion: perde la vita un 40enne

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

La strada statale 115 si macchia ancora di sangue. Un’altra vita è stata spezzata questa mattina sull’asfalto della provincia di Agrigento, in un incidente mortale che ha trasformato una giornata qualunque in una tragedia. A perdere la vita è stato Stefano Bruccoleri, un uomo di 40 anni.

L’uomo era in sella al suo scooter e stava percorrendo la statale in territorio di Ribera, quando, in località Giardinallo, nei pressi del bivio per Seccagrande, è avvenuto il violento impatto con un camion. Le cause dello scontro sono ancora avvolte nel mistero e al vaglio degli inquirenti.

L’impatto è stato devastante. Sul posto sono accorse le ambulanze del 118, ma per il quarantenne non c’è stato purtroppo nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Sciacca, che hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. L’Anas ha comunicato la chiusura temporanea della strada statale 115 “Sud-Occidentale Sicula” in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 141,900, con il traffico deviato in loco per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

News suggerite per te:

  1. Tragedia all’alba sulla Statale 113, scontro tra auto e trattore: muore un uomo
  2. Incidente sull’A29, scontro tra camion e moto allo svincolo Tommaso Natale: un ferito
  3. Incidente mortale sulla Statale 118, una persona ha perso la vita
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Vaccini senza prenotazione al Policlinico di Palermo per tutta la popolazione
Salute e Sanità
Spaccio a Monreale, viavai sospetto sotto casa: denunciato un 36enne in sorveglianza speciale
Cronaca
Orrore in famiglia, mamma uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola
Cronaca
Torna il caro voli per le festività, oltre 600 euro per tornare in Sicilia
Economia&Lavoro
Esposto all’amianto, la Corte d’Appello condanna l’Inps: “Riconosciuti i diritti del lavoratore”
Cronaca