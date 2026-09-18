Cronaca

Palermo, discarica abusiva da 2mila metri quadrati: sequestrata dalla Polizia municipale area con animali

di Redazione Web
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Un’area di circa 2.000 metri quadrati in piazzale Norman Zarcone, utilizzata per la gestione illecita di rifiuti, è stata posta sotto sequestro dal NOPA della Polizia Municipale di Palermo, con l’ausilio del personale della Stazione dei Carabinieri di Brancaccio, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto e al monitoraggio del territorio.

All’interno dell’area sono stati rinvenuti circa 80 metri cubi di rifiuti speciali e pericolosi, depositati direttamente sul terreno, tra cui ingenti quantità di scarti potenzialmente nocivi. La situazione riscontrata configurava un concreto rischio di contaminazione del sottosuolo e delle matrici ambientali.

Nel corso dell’intervento è stata, inoltre, individuata una parte dell’area adibita a ricovero di animali, che sono stati sottoposti ai controlli da parte del Nucleo Benessere Animale della Polizia Municipale, intervenuto a supporto delle operazioni.

Il gestore dell’attività, S.S., è stato deferito all’Autorità giudiziaria per le violazioni riscontrate in materia ambientale, in relazione alle disposizioni del Testo unico ambientale.

Un secondo intervento del NOPA, sempre nell’ambito dei controlli sulla gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi, ha interessato il parcheggio Basile. In questo caso gli agenti hanno proceduto al sequestro di un autocarro carico di circa 12 metri cubi di rifiuti.

Il gestore, A.K., è stato a sua volta deferito all’Autorità giudiziaria

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