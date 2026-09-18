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Presunta tangente da 5.500 euro per la patente facile: arrestato il direttore della Motorizzazione di Palermo

di Redazione Web
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Il direttore della Motorizzazione civile di Palermo, Angelo Pizzuto, è stato arrestato dalla Polizia Stradale nell’ambito di un’inchiesta per corruzione coordinata dalla Procura. Ad incastrarlo sarebbe stata una presunta tangente da circa 5.500 euro, rinvenuta dagli investigatori in una busta durante una perquisizione in un immobile riconducibile al dirigente.

Insieme a Pizzuto è finito in manette anche il titolare di alcune autoscuole, accusato di aver versato la somma per garantire ad alcuni propri allievi una procedura agevolata e più rapida nel conseguimento della patente.

Pizzuto è una figura ben conosciuta negli ambienti della pubblica amministrazione regionale: in passato ha diretto il Parco delle Madonie ed è stato capo di gabinetto dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. Dallo scorso primo gennaio guidava la sede palermitana della Motorizzazione civile, dopo aver ricoperto anche incarichi dirigenziali all’interno dell’Aci di Palermo.

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