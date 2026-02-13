Poliziotti municipali pestati per una multa: accerchiati da 5 persone

Aggrediti mentre stavano svolgendo il loro lavoro. Due vigili urbani di Misterbianco sono stati circondati da un gruppo composto da cinque persone, uomini e donne, spinti a terra e colpiti con calci e pugni. L’episodio si è verificato in una delle arterie principali del centro abitato, dove gli agenti stavano elevando una semplice contravvenzione per divieto di sosta.

Secondo quanto riferito dalla segreteria regionale del sindacato Opl, la situazione è degenerata in pochi istanti. I due operatori della polizia municipale si sono trovati accerchiati e senza possibilità di sottrarsi all’aggressione.

Determinante l’intervento di supporto: sul posto sono giunte altre due pattuglie motociclistiche e il comandante del corpo, circostanza che ha evitato conseguenze ancora più gravi. Alla vista dei rinforzi, gli aggressori si sono dati alla fuga. Uno di loro è stato fermato e denunciato, mentre sono in corso accertamenti per risalire agli altri componenti del gruppo.

Il sindacato parla di un episodio di violenza “gravissimo, ingiustificabile e intollerabile”, sottolineando la crescente esposizione a rischi per chi opera quotidianamente sul territorio.

«In relazione al grave episodio verificatosi nei giorni scorsi a Misterbianco, durante il quale due agenti della Polizia Municipale sono stati accerchiati e aggrediti mentre svolgevano il proprio servizio, esprimo a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città piena vicinanza e sostegno ai nostri operatori coinvolti. Si tratta di un fatto che non rappresenta in alcun modo il senso civico e i valori della nostra comunità. Misterbianco è una città che riconosce e sostiene il lavoro quotidiano di chi è impegnato nella tutela della sicurezza e del rispetto delle regole». Lo afferma il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, a proposito dell’episodio oggi reso noto dal sindacato OPL.

«L’Amministrazione comunale – aggiunge Corsaro – ha seguito fin da subito l’evolversi della vicenda. Immediatamente ho sentito le vittime e assicuro loro massimo sostegno per ogni iniziativa. Siamo al fianco della nostra Polizia Municipale, su cui in questi anni abbiamo investito potenziando risorse umane e mezzi, e stiamo continuando ad investire nell’interesse della città. Episodi come questo rafforzano la nostra determinazione a continuare a lavorare per garantire legalità, sicurezza e serenità nel territorio», conclude il sindaco.

“Esprimiamo la massima solidarietà e auguriamo una pronta guarigione ai due vigili urbani del Comune di Misterbianco che sono stati aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro di pubblico servizio sul territorio”. Lo affermano in una nota congiunta Maurizio Maccarrone segretario provinciale UGL Autonomie, Mario Conti segretario territoriale UIL FP, Concetta La Rosa, segretaria generale FP CGIL e Danilo Sottile segretario generale CISL FP.

I vigili coinvolti hanno entrambi ricevuto una prognosi di 10 giorni e sono in corso delle indagini. “I vigili urbani sono un presidio fondamentale sul territorio ma non godono sempre del rispetto che meritano. Sempre più spesso sono oggetto di aggressioni e atti di violenza che non solo non possiamo accettare – continuano i sindacalisti – vanno contrastati. Ai lavoratori vada tutta la nostra vicinanza e sostegno”.