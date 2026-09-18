Maltratta i genitori per mesi, i Carabinieri gli vietano di avvicinarsi

I Carabinieri della Stazione di Piana degli Albanesi hanno eseguito una misura di divieto di avvicinamento nei confronti di un 37enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti ripetuti ai danni dei propri genitori. Il provvedimento, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese su richiesta della Procura guidata dal dott. Vittorio Antonio Cavallo, vieta all’uomo di avvicinarsi ai luoghi frequentati da madre e padre.

L’indagine rientra nel protocollo “Codice Rosso”, il percorso accelerato riservato ai reati di violenza domestica e di genere. Gli episodi contestati risalirebbero allo scorso luglio: secondo la ricostruzione dei militari, il 37enne avrebbe sottoposto i genitori a vessazioni reiterate nel tempo.

Una volta raccolta la segnalazione, i Carabinieri hanno avviato senza indugio gli accertamenti di polizia giudiziaria, raccogliendo elementi a supporto dell’ipotesi investigativa e informando parallelamente la Procura competente. Sulla base di quanto emerso, il GIP ha firmato il provvedimento cautelare, poi notificato all’uomo dai militari della Stazione di Piana degli Albanesi, che lo hanno rintracciato ed eseguito la misura.

Il caso conferma l’impegno dell’Arma nel monitoraggio e contrasto dei fenomeni di violenza in ambito familiare, settori in cui una segnalazione tempestiva e l’attivazione rapida delle tutele previste dalla legge possono fare la differenza concreta per le vittime.

Per chiunque si trovi in una situazione di violenza o pericolo, resta attivo il Numero Unico di Emergenza 112, oltre alla possibilità di contattare direttamente il Comando dell’Arma più vicino.