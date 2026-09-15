Temporali e allerta gialla in Sicilia: nuovo avviso della Protezione civile

Un nuovo fronte di temporali si è affacciato sulla Sicilia già dalle prime ore del mattino, portando grandine e rovesci a macchia d’olio lungo le coste esposte al mare. I fenomeni, seppur intensi in alcuni punti, si sono mossi rapidamente, ma la fase critica per l’Isola deve ancora arrivare.

La Protezione civile regionale ha infatti confermato l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico anche per la giornata di martedì 15 settembre. Il nuovo avviso, valido dalle 16 di lunedì fino alle 24 di martedì, si concentra sulla zona I, il versante nord-orientale ionico dell’Isola.

Quali zone del Messinese restano sotto osservazione?

L’allerta coinvolge in particolare la fascia ionica della provincia di Messina, dove i temporali potrebbero manifestarsi con maggiore intensità. Diversa la situazione per il capoluogo: Messina città, insieme allo Stretto, alle Isole Eolie e al versante tirrenico della provincia, resta in codice verde.

Il verde non significa però cielo sereno garantito: indica l’assenza di criticità significative previste, ma non esclude piogge brevi e localizzate che possono comunque sorprendere chi si trova all’aperto.

Quando scatterà davvero il maltempo?

Secondo il bollettino della Protezione civile, martedì sono attese precipitazioni da isolate a sparse, capaci di assumere il carattere di rovescio o vero e proprio temporale. Le zone interne, meridionali e ioniche della Sicilia centro-orientale rischiano quantitativi localmente moderati, mentre nel resto dell’Isola i fenomeni dovrebbero restare deboli.

Gli esperti indicano nella fascia tra la metà della giornata e il pomeriggio la finestra più favorevole alla formazione dei temporali. Le previsioni di Meteo.it estendono il quadro instabile anche a Puglia, Basilicata e Calabria, oltre che alle zone interne e sud-orientali della Sicilia. Per Messina città, in ogni caso, il rischio resta più contenuto rispetto al resto della fascia ionica provinciale.

Il rischio nascosto nelle città

La vera insidia di questo tipo di allerta non sta tanto nella quantità di pioggia complessiva, quanto nella sua imprevedibilità: i temporali possono svilupparsi in maniera localizzata e cambiare intensità nel giro di pochi minuti, rendendo difficile capire in anticipo quali comuni verranno colpiti più duramente.

Per questo la Protezione civile raccomanda attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei pressi dei corsi d’acqua, dove un improvviso aumento della portata può creare situazioni di pericolo anche in pochi minuti, specialmente nei sottopassi e nelle zone a scolo lento.

Non si segnalano invece criticità per vento e mare, mentre le temperature non subiranno variazioni degne di nota. Sull’intera Isola l’allerta gialla riguarda complessivamente le zone E, F, G, H e I, mentre restano verdi le zone A, B, C e D. Nessun territorio siciliano risulta al momento in allerta arancione o rossa.

La macchina della Protezione civile regionale resterà attiva per tutta la giornata di martedì, pronta ad aggiornare il quadro se i fenomeni dovessero intensificarsi oltre le attese, in una fase dell’anno in cui il passaggio tra estate e autunno porta spesso instabilità improvvisa sulle coste ioniche.