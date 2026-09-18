Cronaca

Nubifragio a Palermo, automobilisti soccorsi dai Vigili del Fuoco

di Redazione Web
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Notte di lavoro per i vigili del fuoco per il forte temporale che si è abbattuto su Palermo e provincia. Oltre 40 gli interventi eseguiti a causa del maltempo.

Sono stati soccorsi due automobilisti, rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi in via Imera e via Ugo La Malfa. Decine gli alberi caduti anche sulle auto parcheggiate in via Filippo Corazza, via Paolo Emiliani Giudici, in via Mazzara, in viale Michelangelo e lungo l’autostrada Palermo Mazara del Vallo.

Disagi alla circolazione si sono registrati per gli allagamenti di numerose strade. Da questa mattina sono iniziati i controlli a cornicioni e balconi pericolanti.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso l’avviso 26260 per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16.00 di oggi fino alle 24 di oggi, venerdì 18 settembre. Su gran parte della Sicilia, compreso il territorio palermitano, è prevista allerta gialla.

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