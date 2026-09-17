Partinico, disposta l’autopsia sulla donna morta 9 giorni dopo il parto

La Procura di Palermo ha disposto l’autopsia sul corpo di Rossella Suriano, la 36enne di Partinico morta nove giorni dopo aver partorito. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale del Policlinico, dove gli specialisti dovranno stabilire le cause esatte del decesso, sopraggiunto per un’emorragia.

L’accertamento medico-legale è stato disposto dopo che i familiari della donna, già celebrato il funerale, hanno presentato un esposto al commissariato di Partinico. Con quell’atto hanno chiesto alla magistratura di fare piena luce sulla vicenda, ritenendo necessari approfondimenti sulle circostanze che hanno preceduto la morte.

L’esame autoptico dovrà chiarire se la fine della donna sia riconducibile a complicanze del parto non gestite correttamente o ad altri fattori sopraggiunti nei giorni successivi al ricovero. Solo i risultati degli accertamenti potranno fornire una ricostruzione definitiva dell’accaduto, che ha sconvolto la comunità di Partinico.

Il contesto

Suriano lavorava all’Ismett di Palermo, dove si era distinta per le sue capacità professionali. Sulla vicenda era intervenuto anche il sindaco di Partinico, Pietro Rao, chiedendo che si arrivasse alla verità sull’accaduto “con rispetto e verità”.