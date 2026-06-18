Mezzo chilo di droga, una mazza in auto e quattro fermati: blitz tra Partinico e Balestrate

Ha visto il posto di blocco e ha lanciato un involucro dal finestrino, convinto di farla franca. Ma i Carabinieri della Compagnia di Partinico lo stavano già osservando: l’uomo è stato fermato, il pacchetto recuperato, e da quel momento la sua giornata — e quella di altri tre fermati tra Partinico e Balestrate — è andata in una sola direzione.

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L’operazione è stata condotta nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio che ha coinvolto, oltre ai militari di Partinico, il Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e la Compagnia Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” — il reparto d’élite dell’Arma schierato in Sicilia per operazioni di rinforzo ad alto impatto. Il risultato: due arresti, due denunce, mezzo chilo di droga sequestrata e un’arma impropria trovata a bordo di un’auto.

Il lancio dal finestrino e il cane Dea

A Balestrate, comune costiero della provincia di Palermo a pochi chilometri da Partinico, un trentenne già noto alle forze dell’ordine ha tentato di disfarsi di un involucro non appena ha scorto il posto di controllo. Il gesto è stato inutile: i militari hanno recuperato il pacchetto, che conteneva 2 grammi di marijuana.

Non bastasse, la perquisizione si è estesa alla sua abitazione. Ed è qui che è entrata in scena “Dea”, il cane antidroga del Nucleo Cinofili: con il suo fiuto ha individuato, nascosti in un ripostiglio, 470 grammi di marijuana all’interno di un secchio. Per il trentenne sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Droga in casa nonostante i domiciliari

Scenario speculare, ma ancora più clamoroso, quello che si è consumato a Partinico. I carabinieri della stazione locale hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un trentaduenne originario di Parma, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. L’ispezione dell’appartamento ha portato alla luce, nascosto dentro un barattolo, un quantitativo di droga pronto alla vendita: 10 dosi di cocaina e una dose di hashish.

Un secondo arresto che porta con sé una doppia aggravante: l’uomo stava evidentemente continuando a operare sul mercato locale della droga pur trovandosi in regime restrittivo.

La donna con il bilancino e la mazza in auto

I controlli stradali hanno prodotto anche due denunce a piede libero. Una trentaquattrenne di Carini è stata sorpresa con 20 grammi di hashish e un bilancino di precisione nascosti nella borsa — strumento che in abbinamento allo stupefacente configura, secondo la giurisprudenza consolidata, un’ipotesi di spaccio. Un ventenne di Partinico, invece, è stato deferito non solo per detenzione di droga, ma anche per il porto ingiustificato di una mazza da baseball in legno all’interno del veicolo, classificata come arma impropria.

Il bilancio finale dell’operazione

Al termine del servizio, i militari hanno controllato complessivamente 47 persone e 37 veicoli, elevando sanzioni al codice della strada per un totale di 2.400 euro. Due soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Palermo come assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale. Tutta la droga sequestrata è stata inviata al laboratorio analisi del Comando Provinciale per le verifiche qualitative e quantitative.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato entrambi gli arresti: per il trentaduenne di Parma è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, mentre per il trentenne partinicese è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione si inserisce in una strategia di presidio intensificato del comprensorio a ovest di Palermo, un’area che comprende comuni come Partinico, Balestrate e Trappeto, storicamente monitorata per la presenza di traffici illeciti legati sia alla criminalità organizzata che allo spaccio di strada.