Marettimo, la vacanza si trasforma in tragedia: uomo 62enne muore in acqua

Una giornata di vacanza si è trasformata in tragedia a Marettimo, dove un turista di 62 anni, originario di Padova, è morto nel pomeriggio dopo essere stato colpito da un malore improvviso mentre nuotava. L’uomo si trovava sull’isola per un periodo di relax quando le sue condizioni sono precipitate in acqua.

Una volta riportato a riva, l’uomo è stato immediatamente assistito da alcuni medici e infermieri che si trovavano casualmente sulla spiaggia, i quali hanno avviato le manovre di rianimazione, proseguite per oltre sessanta minuti senza sosta. Parallelamente è scattata la macchina dei soccorsi, con il coinvolgimento del presidio sanitario locale, della Capitaneria di porto e del personale del 118.

Da Trapani è salpata una motovedetta con a bordo personale medico, mentre è stato richiesto anche l’intervento di un elicottero per un possibile trasferimento d’urgenza verso una struttura ospedaliera. Nonostante il dispiego di mezzi e il lungo tentativo di rianimazione, per il sessantaduenne non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.