Incidente sulla SP 34, muore Nadia Di Matteo: aveva 50 anni

Aveva un nome e un volto la donna di 50 anni morta questa mattina in un violento incidente stradale sulla Strada Provinciale 34, tra Piana degli Albanesi e San Giuseppe Jato: si chiamava Nadia Di Matteo, di Palermo. La donna viaggiava in sella a una motocicletta quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Inutili i soccorsi: per lei non c’è stato nulla da fare.

La vittima lascia due figli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo i rilievi per ricostruire la dinamica esatta del sinistro.

Strada chiusa in entrambe le direzioni

La provinciale, che collega i due comuni fino all’innesto con la statale 624 Palermo-Sciacca, è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia per l’intera durata delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti, con gli automobilisti costretti a percorsi alternativi.

Disagi aggravati anche dalla concomitanza con una corsa automobilistica in corso ad Altofonte, che ha determinato il blocco di alcune strade nei centri abitati limitrofi, complicando ulteriormente la viabilità della zona.

La strada è stata riaperta al traffico nel primo pomeriggio, intorno alle 15:30, una volta completate le procedure di rito da parte delle forze dell’ordine.

Il cordoglio della comunità si stringe attorno alla famiglia di Nadia Di Matteo, in un giorno segnato dal dolore per chi transita abitualmente lungo quel tratto di provinciale.