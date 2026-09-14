Economia

Fate ripartire le Prime Comunioni a Palermo, scatta la protesta

di Redazione Web
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Confimprese Palermo ed il Comitato Fede, Economia e Comunità saranno martedì 22 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 11.00, davanti alla Curia Arcivescovile di Palermo, in via Matteo Bonello 2, per un sit-in sulla vicenda delle prime comunioni.
L’iniziativa ha un obiettivo preciso: sollecitare una risposta motivata alla proposta presentata da Confimprese Palermo all’Arcivescovo il 2 settembre scorso, proposta finalizzata a consentire la ripresa delle celebrazioni della Prima Comunione nel 2027 attraverso una soluzione transitoria per i bambini più grandi, senza modificare il nuovo progetto pastorale.

“Non chiediamo che la nostra richiesta venga necessariamente accolta – dichiara il presidente di Confimprese Palermo, Giovanni Felice – Chiediamo che venga valutata e che ci venga data una risposta motivata, positiva o negativa. Dopo le lettere e gli inviti al confronto, riteniamo sia una richiesta legittima”.

Il sit-in si svolgerà in forma statica e pacifica. Confimprese Palermo ed il Comitato Fede, Economia e Comunità confermano la propria disponibilità al confronto.

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