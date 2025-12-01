Cronaca

Malore al supermercato Decó, muore 62enne davanti ai passanti

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Tragedia nel parcheggio del supermercato Decò di Viale dei Fiori a Biancavilla, dove un uomo di 62 anni residente ad Adrano ha perso la vita dopo essere stato colpito da un improvviso malore. L’uomo aveva accusato un malessere mentre si trovava all’interno del punto vendita e, uscito all’esterno, si era seduto su uno dei dissuasori di sosta per riprendere fiato. Pochi istanti dopo, però, ha perso conoscenza accasciatosi al suolo.

Alcuni testimoni hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta per prima l’ambulanza della Misericordia di Santa Maria di Licodia, non medicalizzata e in supporto al 118. Gli operatori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, affiancati successivamente da un secondo mezzo del 118 dotato di medico a bordo.

Nonostante gli sforzi, le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche. Trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale locale, i sanitari hanno proseguito i tentativi di rianimazione, ma senza esito. Per il 62enne non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Biancavilla e un’altra pattuglia della Compagnia di Paternò per gli accertamenti di rito.

