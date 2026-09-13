Tragico incidente tra Piana degli Albanesi e San Giuseppe Jato, morta una donna

La Strada Provinciale 34, che collega Piana degli Albanesi a San Giuseppe Jato fino all’innesto con la statale 624 Palermo-Sciacca, è stata riaperta alla circolazione nel pomeriggio di oggi, dopo la chiusura disposta in mattinata a seguito di un violento sinistro stradale.

Nell’incidente ha perso la vita una donna di circa cinquant’anni, che viaggiava a bordo di una motocicletta. La dinamica dello scontro è al vaglio degli organi competenti, intervenuti sul posto per i rilievi del caso.

Traffico bloccato in entrambe le direzioni

A causa della gravità dell’evento, l’arteria provinciale era stata interdetta al transito in entrambi i sensi di marcia, con conseguenti ripercussioni sulla viabilità della zona. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area si sono protratte per diverse ore, rendendo necessaria la deviazione del traffico veicolare lungo percorsi alternativi.

Solo nel primo pomeriggio, intorno alle 15:30, la strada è stata riconsegnata alla normale circolazione, una volta completate le procedure di rito da parte delle forze dell’ordine intervenute sul luogo del tragico episodio.