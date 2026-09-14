Falsomiele, il quartiere si ribella alla polizia: sei agenti feriti nella notte di guerriglia

Una notte di paura a Falsomiele, dove un inseguimento tra la polizia e tre centauri in fuga si è trasformato in uno scontro violento con i residenti del quartiere. Il bilancio è di oltre sei poliziotti feriti e una decina di volanti danneggiate, una delle quali con il vetro blindato mandato in frantumi. Due dei motociclisti sono stati bloccati al termine dell’operazione.

Tutto è iniziato quando tre moto da competizione, prive di targa, non si sono fermate all’alt intimato dagli agenti, dando il via a un inseguimento nelle strade del quartiere. I fuggitivi sarebbero rimasti bloccati in largo dei Pinguini, conosciuto dagli abitanti della zona come “il budello”, per poi rifugiarsi in un casolare poco distante nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Il frastuono di sirene e motori ha richiamato in strada numerosi residenti dei palazzi circostanti, che si sono schierati per proteggere la fuga dei centauri. È scattata così una vera e propria sassaiola: pietre, pali di ferro, tavoli e sedie sono piovuti contro gli agenti, ferendone più di sei e danneggiando circa dieci auto di servizio.

Per contenere l’assalto, la polizia ha dovuto esplodere alcuni colpi in aria e richiedere l’intervento dei carabinieri come rinforzo. Solo grazie ai reparti aggiuntivi la situazione è tornata sotto controllo, permettendo agli agenti di individuare e bloccare due dei motociclisti, tra le proteste di parte del quartiere.

Nel casolare utilizzato come rifugio è stata trovata una consistente somma di denaro insieme a una pistola scacciacani. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e per chiarire la posizione dei fermati.