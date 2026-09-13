Drammatico incidente mortale, 22enne si schianta contro un muro e muore

Un incidente stradale nella notte è costato la vita a un ragazzo di 22 anni a Caltagirone. Il giovane era alla guida di una Mercedes Classe A quando, per cause ancora al vaglio degli investigatori, ha perso il controllo dell’auto finendo violentemente contro un muro in via Croce del Vicario. Per lui non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 5 del mattino, quando le strade della cittadina erano ancora deserte. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è schiantato con violenza contro la struttura muraria a bordo strada. L’urto è stato talmente forte da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Caltagirone, chiamati a estrarre il giovane rimasto intrappolato tra le lamiere dell’abitacolo.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Le indagini sulla dinamica esatta del sinistro sono ora affidate ai carabinieri e agli agenti della Polizia di Stato, intervenuti per i rilievi del caso e per chiarire le cause che hanno portato allo schianto.