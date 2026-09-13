Ragusa

Comiso, salva anziana travolta dall’acqua durante il nubifragio: encomio per il brigadiere Zuppardo

di Redazione Web
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Un gesto tempestivo che ha evitato una tragedia viene ora premiato con un riconoscimento ufficiale. Al brigadiere Angelo Sebastiano Zuppardo, in forza alla stazione carabinieri di Comiso, è stato conferito un encomio semplice per aver salvato un’anziana donna trascinata dalla corrente durante un violento temporale lo scorso 7 novembre. A consegnare l’attestato è stato il comandante provinciale di Ragusa, colonnello Carmine Rosciano, nella caserma comisana, su disposizione del generale di divisione Ubaldo Del Monaco, comandante della legione carabinieri Sicilia.

Tutto è accaduto durante un normale giro di controllo lungo corso Vittorio Emanuele, reso tutt’altro che ordinario dal maltempo che quel giorno si era abbattuto sulla cittadina. Zuppardo, affiancato da un allievo maresciallo in fase di addestramento pratico, si è accorto che una donna anziana veniva risucchiata dal flusso d’acqua in un tratto stradale in discesa, dove la pioggia si era trasformata in un vero e proprio torrente. Senza esitare, i due militari sono intervenuti per bloccarla e tirarla fuori dalla corrente, scongiurando il pericolo di annegamento e affrontando essi stessi un rischio concreto per la propria incolumità.

Durante la cerimonia di consegna, il colonnello Rosciano ha voluto sottolineare pubblicamente il valore dimostrato dal brigadiere, elogiando la prontezza e il coraggio mostrati nel portare a termine il salvataggio.

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