Palermo, schianto tra scooter e auto: un 25enne lotta per la vita

Un giovane di 25 anni è ricoverato in condizioni critiche in seguito a un violento incidente stradale avvenuto nel cuore della notte a Palermo. Il ragazzo si trovava a bordo del suo scooter Honda Sh quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Mercedes.

Scontro nella notte a Palermo, 25enne in fin di vita

L’impatto è avvenuto poco prima delle due di notte all’incrocio tra via Sciuti e via Principe di Paternò. A bordo dello scooter, oltre al conducente (M.D., 25 anni), viaggiava anche una ragazza di poco più di vent’anni (M.M.). Alla guida della Mercedes c’era invece un uomo di circa 30 anni (F.V.), che non ha riportato ferite nello scontro. L’allarme è stato lanciato immediatamente da alcuni passanti e residenti, che hanno allertato il numero unico di emergenza 112.

La corsa in ospedale e le condizioni dei feriti

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale. Le condizioni del 25enne sono apparse subito disperate. Trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia, i medici gli hanno riscontrato un grave trauma cranico e un trauma addominale, rendendo necessario un delicato intervento chirurgico. Anche la ragazza che viaggiava con lui è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione ed è stata trattenuta solo a scopo precauzionale.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Spetterà ora agli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I rilievi sono stati effettuati nell’area dell’incrocio, regolato da un impianto semaforico. Un elemento chiave per le indagini sarà stabilire se il semaforo fosse regolarmente in funzione o se fosse già attiva la modalità notturna con luce arancione lampeggiante. A tal fine, sono al vaglio le registrazioni di alcune telecamere di videosorveglianza della zona. L’automobilista è stato sottoposto ad alcol test e drug test, risultati entrambi negativi. In attesa di sviluppi e di un bollettino medico da Villa Sofia, entrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro.