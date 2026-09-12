Scooter, fuga e botte ai militari: tre arresti in un giorno a Palermo

Due distinti episodi di fuga da un posto di blocco, culminati in colluttazioni con i carabinieri, hanno portato a tre arresti e una denuncia a Palermo. I fatti si sono verificati nei quartieri Borgo Nuovo e nei pressi della Stazione centrale, in piazza Giulio Cesare.

Fuga in scooter a Borgo Nuovo, bloccati due giovanissimi

Nel primo caso, due ragazzi in sella a un ciclomotore privo di targa hanno tentato la fuga alla vista dei militari nel quartiere di Borgo Nuovo, zona segnata da una faida con le famiglie del Cep. Il conducente, ventenne e privo di patente, ha provato in ogni modo a far perdere le proprie tracce, ma è stato raggiunto e bloccato in via Centuripe. Anche il passeggero diciassettenne ha tentato la fuga a piedi, arrivando a opporre resistenza ai carabinieri, prima di essere fermato a sua volta. Per il maggiorenne è scattata la misura dei domiciliari, mentre il minore è stato condotto all’istituto di prima accoglienza Malaspina.

Scooter caldo e compagna denunciata: il secondo episodio

Poco distante, in piazza Giulio Cesare, un trentunenne con precedenti penali non si è fermato all’alt e si è dato alla fuga in scooter. I militari, risaliti alla sua abitazione, hanno rinvenuto il mezzo parcheggiato con il motore ancora caldo. L’uomo è finito in manette con l’accusa di fuga pericolosa ed è stato inoltre denunciato per guida senza patente, dal momento che il ciclomotore risultava sottoposto a fermo amministrativo.

Guai anche per la sua compagna, coetanea, denunciata per non aver rispettato gli obblighi di custodia relativi a un bene già sottoposto a sequestro. Il gip del tribunale di Palermo ha convalidato gli arresti disposti a carico dei due maggiorenni, imponendo a entrambi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.