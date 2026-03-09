Vola sull’asfalto dopo lo schianto col suv: grave un 37enne a Palermo

Scontro violento in via Messina Marine a Palermo: un uomo di 37 anni è in prognosi riservata dopo un frontale tra il suo scooter e un suv. Il bilancio è grave.

O.A., 37 anni, stava percorrendo via Messina Marine alla guida di una Honda 150 quando, all’altezza del civico 256, si è scontrato frontalmente con un suv Mahindra condotto da un uomo di 77 anni. L’impatto è stato violento: il centauro è stato sbalzato dalla sella, finendo sull’asfalto.

Immediato l’intervento del 118, che ha trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: il 37enne è stato ricoverato ed è attualmente in prognosi riservata.

Le indagini sulla dinamica

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi del caso. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire gli accertamenti. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

