Polizia Municipale davanti alle scuole di Palermo, la richiesta all’amministrazione

«Davanti alle scuole non possiamo permetterci il far west della sosta selvaggia e delle manovre pericolose.

Inizialmente, negli orari di entrata e di uscita degli alunni, il servizio di presidio della Polizia Municipale davanti agli istituti scolastici era garantito.

Nel tempo, però, in alcuni plessi questa presenza è venuta meno. È il caso, ad esempio, della scuola Luigi Rizzo dell’Arenella, dove il presidio è progressivamente scomparso.

Per cercare di garantire comunque una presenza negli orari più delicati, alcune persone impegnate in attività di prestazione sociale si sono messe a disposizione, svolgendo un’attività utile per la comunità e cercando di sopperire all’assenza del servizio. Un contributo certamente apprezzabile, ma che non può sostituire in maniera strutturale la presenza della Polizia Municipale.

La sicurezza davanti alle scuole e la gestione della viabilità non possono essere affidate esclusivamente alla disponibilità di cittadini o persone impegnate in attività sociali: servono presenza istituzionale, controllo e prevenzione.

Per questo, in vista del nuovo anno scolastico, ho chiesto l’attivazione di un presidio della Polizia Municipale negli orari di entrata e di uscita degli alunni, a partire dal primo giorno di scuola e per tutta la durata dell’anno scolastico.

Una richiesta precisa, dettata da una necessità altrettanto precisa: garantire la sicurezza dei nostri bambini e dei loro accompagnatori.

Ogni giorno, negli orari di maggiore afflusso, davanti agli istituti scolastici si rischiano situazioni di sosta selvaggia, strade congestionate, auto lasciate in doppia fila e manovre pericolose. Comportamenti che compromettono la viabilità e, soprattutto, espongono a rischi chi attraversa la strada per accompagnare o andare a prendere i propri figli. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di grave per intervenire.

La presenza della Polizia Municipale negli orari più delicati avrebbe una funzione fondamentale di prevenzione, controllo e deterrenza, favorendo il rispetto delle regole e garantendo condizioni di maggiore sicurezza proprio nei momenti in cui davanti alle scuole si concentra il maggior numero di persone e veicoli.

Ho quindi chiesto all’Amministrazione un intervento concreto e tempestivo, affinché il servizio venga garantito sin dal primo giorno di scuola e per l’intero anno scolastico.

La sicurezza dei minori non può essere affidata al caso. Servono presenza, controlli e responsabilità. E quando è necessario tutelare i nostri bambini, non è il momento di aspettare: è il momento di intervenire».

Lo dichiara il consigliere comunale di “Sud Chiama Nord”, Natale Puma.