Cronaca

Palermo nella morsa del temporale: vento, pioggia e black-out in città

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Palermo si è svegliata sotto un violento temporale, con pioggia battente e raffiche di vento che hanno provocato disagi in diverse zone della città. Diversi quartieri segnalano cali di tensione e brevi black-out elettrici, mentre cittadini e automobilisti fanno i conti con le prime conseguenze del maltempo.

Il fenomeno non coglie di sorpresa: la Protezione civile regionale aveva già diramato un avviso per la giornata odierna, 12 settembre, dichiarando lo stato di allerta gialla sulla Sicilia occidentale e attivando la fase di attenzione per il rischio idrogeologico e idraulico legato ai temporali.

Secondo le previsioni diffuse dall’ente, sull’Isola sono attese precipitazioni isolate o sparse, con possibili rovesci e temporali di intensità anche moderata, concentrati soprattutto nei settori occidentali, settentrionali e orientali della Sicilia. Le autorità raccomandano prudenza, ponendo l’accento sui rischi legati ai deflussi d’acqua nelle aree urbane e nei luoghi più frequentati, dove il rapido accumulo di pioggia può creare criticità improvvise.

Le raccomandazioni della Protezione civile

La fase di attenzione resterà attiva per l’intera giornata, con la Protezione civile che invita cittadini ed enti locali a monitorare l’evoluzione meteo e ad adottare le consuete precauzioni in caso di allagamenti o disagi alla viabilità.

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