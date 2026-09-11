Incidente in viale Regione Siciliana, muore centauro di 42 anni

Non c’è stato nulla da fare per un motociclista di 42 anni, morto nel pomeriggio in un incidente stradale lungo viale Regione Siciliana, una delle arterie più trafficate di Palermo. Lo schianto si è verificato sulla carreggiata centrale, in direzione Trapani, all’altezza di piazzale John Lennon, l’area conosciuta fino a qualche anno fa come ex piazzale Giotto.

Sul posto sono arrivate diverse pattuglie della Polizia, insieme ai sanitari del 118, che hanno lavorato per oltre mezz’ora nel tentativo di rianimare l’uomo alla guida del mezzo a due ruote. I soccorsi non sono bastati a salvargli la vita.

Traffico in tilt sulla circonvallazione

L’incidente ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità: lungo la circonvallazione si sono formate lunghe code, con rallentamenti che hanno coinvolto gli automobilisti diretti verso le zone periferiche della città. Viale Regione Siciliana rappresenta da anni uno dei tratti stradali più delicati del capoluogo, snodo quotidiano per il traffico che collega i quartieri periferici al centro e alle principali arterie extraurbane.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dello scontro, elemento ancora al vaglio degli agenti intervenuti sul posto.