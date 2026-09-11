Partinico, uomo di 70 anni muore in un incendio in contrada Bosco Falconeria

Partinico piange Castrenze Pirrello, 70 anni, morto durante un incendio divampato nelle campagne di contrada Bosco Falconeria. L’anziano si trovava nel suo terreno quando è stato avvolto dalle fiamme e dal fumo, senza scampo.

A lanciare l’allarme è stata la moglie dell’uomo, insospettita dal suo mancato rientro a casa. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, già impegnati a domare alcuni focolai nella stessa area, insieme al personale sanitario del 118. Ogni tentativo di soccorso si è però rivelato inutile: per Pirrello i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne la morte.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

Sulla vicenda indagano ora i carabinieri, incaricati di chiarire nel dettaglio come si siano svolti i fatti. Al momento restano da accertare le cause esatte dell’incendio e le circostanze che hanno impedito all’uomo di mettersi in salvo. La zona di Bosco Falconeria, già interessata da roghi nelle ore precedenti, resta sotto osservazione da parte delle squadre antincendio.