Incidente mortale a Gela, perde il controllo della moto da cross: muore un 15enne

Un gravissimo incidente stradale ha sconvolto la comunità di Gela, in provincia di Caltanissetta, nella mattinata di oggi. La vittima è Walter Diliberto, un ragazzo di appena 15 anni, che ha perso la vita mentre si trovava alla guida della sua moto da cross in via Ara Pacis.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è stato violentissimo e le condizioni del minorenne sono apparse disperate fin dai primi istanti. Nonostante la rapidità dei soccorsi e l’attivazione immediata dell’elisoccorso per un disperato tentativo di trasferimento in una struttura attrezzata, il cuore di Walter ha cessato di battere prima dell’arrivo in ospedale.

Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia di Stato per effettuare i rilievi tecnici e ricostruire l’esatta dinamica del tragico evento. Resta da capire cosa abbia causato la perdita di controllo della moto, in un dolore che lascia senza parole l’intera città.