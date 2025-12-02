Comunicati stampa

Sold out al Teatro Garibaldi di Modica per La Traviata diretta dal Maestro Francesco Di Mauro

Inaugurazione da sold out per la nuova stagione musicale al Teatro Garibaldi di Modica, che lo scorso sabato 29 novembre ha registrato il tutto esaurito per la messa in scena de La Traviata, presentata con un cast davvero d’eccezione.

Con la regia di Antonio De Lucia, l’Opera in tre atti di Giuseppe Verdi è stata impreziosita dalla direzione d’orchestra del Maestro di caratura internazionale Francesco Di Mauro, che ha guidato con maestria la Catania Philarmonic Orchestra e il Coro in residence del Teatro Garibaldi nell’esecuzione della luminosa e drammatica partitura verdiana.

Protagoniste sull’ampio palcoscenico dello storico teatro modicano voci d’eccellenza del panorama lirico internazionale: il soprano americano, Bree Nichols, al suo primo debutto a Modica nel ruolo di Violetta, il tenore Alberto Profeta nei panni di Alfredo, e il baritono Graziano D’Urso in Giorgio Germont.

«Sono ormai innumerevoli le volte che ho diretto La Traviata, in teatri di tutto il mondo, con orchestre e cantanti diversi- dichiara il Maestro Francesco Di Mauro- ma, per quanto possa sembrare incredibile, è sempre un’emozione nuova. Non mi stanco di dirlo: la partitura di Verdi è un capolavoro di luce e dramma. In ogni pagina si colgono le infinite sfumature dell’animo umano: la freschezza dei valzer, la dolcezza dei duetti, la disperazione degli addii. Arie immortali come Libiamo ne’ lieti calici o Addio del passato continuano a parlarci con una forza sorprendentemente attuale».

“Iniziare la stagione con un sold out per La Traviata- dichiara il Sovrintendente Tonino Cannata- è il miglior incoraggiamento possibile. Abbiamo puntato sulla qualità di spettacoli e cast, e il pubblico ci ha premiati. Non ci resta che continuare a lavorare con dedizione per soddisfare al meglio le aspettative di chi ama questo teatro”.

La stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica è sostenuta dalla Regione Sicilia, dal Comune di Modica, dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e da Banca Agricola Popolare di Sicilia.

