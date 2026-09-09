Cronaca

Tragedia sulla 640: 22enne perde la vita in un frontale con un tir

di Redazione Web
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Caltanissetta – Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio in un violento scontro con un mezzo pesante, avvenuto all’interno della galleria Caltanissetta, lungo la strada statale 640 “Strada degli Scrittori”, in direzione dello svincolo per l’autostrada A19 Palermo-Catania. L’impatto, per la vittima, non ha lasciato scampo: il decesso è avvenuto sul colpo.

. A perdere la vita è stato Kevin Garzia, 22 anni, originario del capoluogo nisseno.

La dinamica è ancora al vaglio degli organi competenti. Lo scontro si è verificato all’altezza del km 54,508 e ha coinvolto, oltre al centauro, un autocarro. Sull’identità dell’uomo, al momento, non sono trapelati dettagli.

Traffico in tilt, deviazioni in corso

Le conseguenze sulla viabilità sono immediate: il tratto interessato dal sinistro è stato completamente chiuso alla circolazione. Anas ha predisposto percorsi alternativi in loco per smaltire il traffico e raccomanda ai conducenti in transito di attenersi scrupolosamente alla segnaletica temporanea posizionata sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono al lavoro le squadre di soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per la rimozione dei mezzi coinvolti.

L’articolo sarà aggiornato non appena disponibili ulteriori dettagli.

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