Cronaca

Palermo, gli sequestrano lo scooter e minaccia di far saltare tutto in aria: arrestato

di Redazione Web
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Un palermitano di 49 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver minacciato di far esplodere uno scooter con il carburante, mentre si trovava a bordo del carro attrezzi durante le operazioni di sequestro del mezzo. L’uomo era stato fermato alla guida di un Honda Sh nonostante la patente gli fosse stata revocata e il veicolo risultasse già sottoposto a sequestro amministrativo.

Nel momento in cui gli agenti stavano procedendo al sequestro dello scooter, il 49enne è riuscito a salire sul carro attrezzi su cui il mezzo era stato caricato. Ha quindi aperto il tappo del serbatoio del carburante e, impugnando un accendino, ha minacciato di appiccare il fuoco per “fare saltare in aria” i poliziotti presenti.

Bloccato e arrestato, arresto convalidato dal gip

Gli agenti sono riusciti a immobilizzare l’uomo prima che potesse mettere in atto le minacce, procedendo al suo arresto con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il Gip ha successivamente convalidato il provvedimento.

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