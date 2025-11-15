Incidente mortale sulla Provinciale, scontro frontale tra auto: perde la vita un 42enne

Una nuova, terribile tragedia stradale è avvenuta venerdì. In un incidente stradale ha perso la vita Giuseppe Coirazza, 42 anni originario di Siculiana ma residente a Montallegro. Conosciuto da molti come ex commerciante ambulante, lascia un vuoto incolmabile e due figli.

L’incidente si è consumato lungo la strada provinciale che collega Ribera alla sua frazione balneare, Borgo Bonsignore, un’arteria purtroppo già nota per la sua pericolosità. Secondo una prima ricostruzione, si è trattato di un violento scontro frontale che ha coinvolto due veicoli: la Fiat Punto su cui viaggiava Coirazza e una Mini Cooper. L’impatto è stato devastante.

Immediato l’allarme e l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono giunte le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sciacca, che hanno affrontato un lavoro complesso e delicato per estrarre i corpi dalle lamiere contorte delle auto. Per Giuseppe Coirazza è iniziata una corsa disperata verso il pronto soccorso dell’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera, ma le ferite riportate nello schianto si sono rivelate troppo gravi: il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l’arrivo.

Anche la persona alla guida della Mini Cooper è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Sciacca; le sue condizioni, sebbene serie, non desterebbero preoccupazione per la sua vita. I Carabinieri della locale Tenenza hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità, in un ennesimo dramma che riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale nella provincia.