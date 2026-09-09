Lite per il conto al kebab di Capaci, gestore ferito con un cacciavite: tre in manette

Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri per la rapina avvenuta lo scorso 17 agosto al Donar Kebab di Capaci, in via Domenico Sommariva. I militari sono riusciti a identificare i responsabili dell’aggressione ai danni dei titolari del locale, culminata in una violenta colluttazione al termine di una cena.

Tutto è iniziato nella serata del 17 agosto, quando un gruppo di otto giovani si era seduto a cena nel locale. Al momento di saldare il conto, tra i clienti e i gestori è nata una discussione che nel giro di pochi minuti è degenerata in violenza.

Ferito con un cacciavite uno dei titolari

Nel corso della colluttazione il gruppo avrebbe aggredito fisicamente i gestori, sottraendo loro anche del denaro: un’azione che ha configurato, di fatto, una rapina. Nasir Mehmood, uno dei contitolari dell’attività, ha riportato una ferita seria alla testa causata da un colpo inferto con un cacciavite. Conseguenze fisiche sono state riscontrate anche su uno degli aggressori, trasportato in ospedale sotto la vigilanza dei Carabinieri.

Nei giorni successivi i militari hanno raccolto le dichiarazioni dei testimoni presenti quella sera, ricostruendo passo dopo passo la dinamica dei fatti. Il lavoro investigativo si è concentrato sull’identificazione dei componenti del gruppo coinvolto nella lite, un percorso che ha portato all’emissione dei tre provvedimenti di arresto.