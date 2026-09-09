Mondello, uno sguardo di troppo e scatta il pestaggio: fermati due minorenni

Due minorenni sono stati identificati dalla Polizia di Stato come responsabili della violenta aggressione ai danni di un 18enne, avvenuta lo scorso luglio nei pressi de “Il Baretto” a Mondello. Gli investigatori del Commissariato “Mondello” hanno ricostruito l’accaduto risalendo a un ragazzo di 16 anni e a uno di 17, nei cui confronti il Gip del Tribunale per i Minorenni di Palermo ha emesso due provvedimenti, eseguiti nelle scorse ore dagli agenti.

Alla base dell’aggressione, secondo quanto ricostruito, ci sarebbe stato un motivo di poco conto: uno sguardo scambiato tra i presenti che avrebbe fatto precipitare rapidamente la situazione. Il diciottenne è stato colpito con violenza, riportando diverse fratture al volto.

Decisive le telecamere e il riconoscimento della vittima

Nelle ore immediatamente successive all’episodio, gli agenti hanno avviato le ricerche per risalire agli autori del pestaggio. Un contributo fondamentale alle indagini è arrivato dai sistemi di videosorveglianza installati nella zona, che hanno immortalato alcune fasi dell’aggressione fornendo agli inquirenti elementi utili per l’identificazione dei due giovani.

A rafforzare il quadro probatorio ha contribuito anche il riconoscimento formale effettuato dalla vittima. Sulla base degli elementi raccolti, ritenuti gravi indizi di colpevolezza, gli investigatori hanno trasmesso tutta la documentazione all’autorità giudiziaria competente.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Palermo ha quindi disposto i due provvedimenti a carico del 16enne e del 17enne, entrambi ora al centro dell’inchiesta.