I siciliani Sabrina e Giovanni a Temptation Island, la frase sulla mamma scatena il caos

Sei anni di fidanzamento, una convivenza consolidata e poche ore di programma per mandare tutto in frantumi. È quanto sta accadendo a Sabrina e Giovanni, coppia catanese diventata il caso della nuova edizione di Temptation Island, partita ieri sera su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia.

Già dai video di presentazione i due raccontavano una relazione segnata da dubbi e distanza. Giovanni, venditore ambulante di brioche a Catania, parlava di un’intimità “raffreddata totalmente” e del sospetto che la compagna gli nascondesse qualcosa. Sabrina, da parte sua, ammetteva di non essere più sicura di amarlo, citando una “distrazione” vissuta nell’ultimo anno con un’altra persona.

Il tradimento e la frase sulla madre

Nella prima puntata la crepa si è allargata. Sabrina ha tracciato del compagno un ritratto severo: lo ha definito immaturo, “un ragazzino di 15 anni”, mammone e privo di stabilità, complice la tendenza a cambiare spesso lavoro. Sull’intimità di coppia ha aggiunto un dettaglio pesante, ammettendo senza giri di parole: “Faccio finta”.

Secondo le ricostruzioni di Witty TV, Sabrina avrebbe poi confermato apertamente il tradimento già lasciato intendere nei giorni precedenti. Per Giovanni è stato un colpo durissimo, descritto dai filmati ufficiali del programma come un momento di sconvolgimento totale.

È in questo clima di rabbia che è arrivata la frase più discussa della serata. Rispondendo alle accuse della compagna, Giovanni ha detto: “Anche se diventerà mia moglie, sarà un’estranea rispetto a mia mamma”. Una dichiarazione che il pubblico ha letto come una gerarchia sentimentale, trasformandolo nelle ore successive in uno dei personaggi più commentati sui social, già diventato un meme.

La puntata si è chiusa con un’escalation sul fronte delle immagini: Sabrina si è avvicinata al single Lory, accogliendone i complimenti, e durante un gioco gli ha leccato il collo davanti alle telecamere. Per Giovanni è stata la conferma visiva di quanto già ascoltato: ha chiesto così il falò di confronto anticipato.

La seconda puntata, annunciata da Witty TV per mercoledì 1 luglio, dovrebbe sciogliere il nodo lasciato in sospeso: se Sabrina accetterà il confronto, e con quali intenzioni.