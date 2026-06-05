A18, camion si ribalta e invade corsia opposta e si scontra con Fiat 500: due feriti

Un tir che percorreva l’A18 in direzione di Messina, per cause ancora in corso di accertamento, si è portato sulla carreggiata opposta, in direzione di Catania, collidendo con un’autovettura, una Fiat 500.
Nello scontro, avvenuto nei pressi dello svincolo per Giardini Naxos, due persone hanno riportato ferite.
L’incidente ha determinato la chiusura di quel tratto dell’autostrada Messina-Catania. È stata da poco riaperta la corsia di sorpasso, in direzione del capoluogo etneo, per consentire lo smaltimento della lunga coda.