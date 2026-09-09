Botte da orbi in via Castellana a Palermo: papà e figlio massacrati da 6 uomini

Un padre e un figlio sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti da un gruppo di almeno sei persone in via Castellana, a Palermo. L’episodio, ancora avvolto da diversi punti oscuri, è al vaglio dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire cosa abbia scatenato la violenza.

Secondo quanto ricostruito finora, i due sarebbero stati raggiunti da una serie di calci e pugni sferrati da almeno sei aggressori. Le cause dell’aggressione restano al momento sconosciute e gli investigatori non escludono alcuna pista.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, che hanno trasportato entrambe le vittime al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. Le condizioni sono apparse serie fin da subito: uno dei due uomini ha riportato traumi in diverse parti del corpo, mentre l’altro avrebbe subito anche un colpo alla testa, circostanza che ha reso necessari accertamenti più approfonditi.

Al momento non sono stati resi noti né i nomi dei feriti né la loro prognosi. I carabinieri hanno avviato le indagini per identificare gli autori del pestaggio e chiarire il movente dell’aggressione, che resta l’aspetto più controverso della vicenda.