Perde l’equilibrio mentre pulisce i vetri: donna di 57 anni precipita dal secondo piano e muore

Una scala appoggiata al balcone, il gesto consueto di pulire i vetri di casa. Si è spezzata in un istante la vita di Piera Monforte, 57 anni, in una tranquilla giornata che si è trasformata nella più cupa delle tragedie. È successo ieri, intorno alle 13, in un appartamento al secondo piano in via della Contea, a Mascali, dove un’attività di routine è diventata un dramma che lascia un’intera comunità attonita e senza parole.

Secondo una prima ricostruzione, Piera avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava sulla scala, precipitando nel vuoto. Le sue grida disperate hanno rotto il silenzio del primo pomeriggio, richiamando immediatamente l’attenzione dei vicini, che hanno lanciato l’allarme. In pochi minuti, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. I sanitari, valutata la gravità estrema della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

La corsa contro il tempo è proseguita verso l’ospedale Cannizzaro di Catania. Piera è stata trasportata in codice rosso e affidata alle cure del reparto di Rianimazione, dove i medici hanno lottato per salvarla. Ma le ferite riportate nella caduta erano troppo profonde. Poche ore dopo, in serata, il suo cuore ha smesso di battere, lasciando un vuoto incolmabile.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del paese, gettando Mascali in un profondo lutto. Piera era una figura conosciuta e stimata, e il suo ricordo ora vive nelle parole commosse di chi le voleva bene. “Sono tragedie che non si possono spiegare, non si possono accettare,” racconta l’amica Rita, con la voce rotta dal dolore. “Siamo tutti senza parole. Eri una brava persona, cara Piera… sono addolorata. Che Dio ti abbia in gloria. Proteggi i tuoi figli”. Un messaggio che racchiude il cordoglio di un’intera comunità che oggi piange una perdita tanto improvvisa quanto assurda.