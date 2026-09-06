Partinico, motociclista investito e conducente in fuga: caccia al pirata della strada

Un motociclista di 43 anni è rimasto ferito in un incidente lungo la strada statale 113, all’altezza del bivio per Valguarnera, nel territorio di Partinico. Il conducente dell’auto coinvolta nello scontro si è dato alla fuga senza fermarsi a soccorrerlo.

Lo scontro tra i due mezzi si è consumato nei pressi dell’incrocio stradale. Dalle prime ricostruzioni emerge che la vettura avrebbe urtato la moto per poi allontanarsi rapidamente, proseguendo la marcia senza arrestarsi a verificare le condizioni del centauro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso l’uomo prima del trasporto in ospedale, dove i medici gli hanno riscontrato traumi e lesioni in diverse parti del corpo.

Scattano le ricerche del pirata della strada

I carabinieri hanno eseguito i rilievi tecnici necessari a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, occupandosi al contempo di regolare la viabilità nel tratto interessato. Parallelamente sono scattate le indagini per rintracciare il veicolo responsabile e identificarne il conducente, anche attraverso la raccolta di testimonianze e l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la statale.