L’auto incidentata, l’autista vola dal viadotto della A29 e muore, caccia a pirata della strada

Un uomo di 50 anni, Enzo Veltri Barraco Alestra, ha perso la vita lo scorso 3 agosto cadendo dal viadotto Binuara, lungo l’autostrada A29 dir, a pochi metri dallo svincolo di Fulgatore, nel Trapanese. La notizia è stata diffusa solo oggi dalla Questura di Trapani: sul caso indagano gli agenti della Sezione Polizia Stradale, con il coordinamento della Procura della Repubblica, per stabilire un possibile collegamento tra la morte dell’uomo e uno scontro tra veicoli avvenuto poco prima nello stesso tratto.

A far scattare gli accertamenti è stato il ritrovamento, nel pomeriggio del 3 agosto, di una Peugeot 206 rossa ferma sulla corsia di emergenza in direzione Trapani, all’altezza del chilometro 20+100 del viadotto Binuara. A notarla sono stati gli agenti del Distaccamento di Castelvetrano, impegnati in un ordinario servizio di vigilanza sull’A29 dir. Come riferito dalla Polizia, “il veicolo presentava danni lungo la fiancata sinistra e all’interno non era presente il conducente”.

Gli agenti hanno quindi esteso il controllo alla zona sottostante il viadotto, dove hanno rinvenuto il corpo senza vita, “verosimilmente a seguito di precipitazione”, esattamente nel punto sottostante a dove era stata lasciata l’auto. L’uomo è stato in seguito riconosciuto come Enzo Veltri Barraco Alestra, cinquantenne del posto.

Dai primi rilievi condotti dagli investigatori è emerso che i danni sulla fiancata della Peugeot sarebbero compatibili con un impatto avvenuto sul viadotto con un secondo veicolo, il cui conducente si sarebbe poi allontanato dal luogo dell’incidente. Su delega della Procura di Trapani, la Polizia Stradale ha avviato le ricerche per risalire all’identità di quest’auto e del suo conducente.

Come spiegato dagli inquirenti, “le attività si stanno concentrando sulle tracce rinvenute sul mezzo in uso alla persona deceduta e riconducibili all’autovettura che si è allontanata dopo l’urto, nonché sulle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza”, nel tentativo di accertare se e in che modo lo scontro tra le due vetture abbia avuto un ruolo nella morte del cinquantenne.