Cronaca

Bombola prende fuoco in casa a Palermo, paura in via Ammiraglio Rizzo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Allarme fuga di gas a Palermo

Momenti di paura questa mattina in via Ammiraglio Rizzo a Palermo, dove una bombola da campeggio da 4 chili ha preso fuoco all’interno di un’abitazione. Una donna è rimasta lievemente ferita.

Il piccolo serbatoio, che presentava una perdita di gas, si è incendiato nel momento in cui è stato acceso, generando un’improvvisa fiammata. Il rumore e la vampata hanno spinto alcuni residenti del palazzo a lanciare l’allarme, temendo inizialmente si fosse trattato di una vera e propria esplosione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna coinvolta, rimasta con ferite di lieve entità. Sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la bombola danneggiata, scongiurando ulteriori rischi per gli occupanti dell’abitazione.

Consigliati per te

  1. Paura nella notte a Termini Imerese, batteria di scooter elettrico prende fuoco in casa
  2. Auto prende fuoco nella galleria Tremonzelli, traffico bloccato sulla Palermo-Catania
  3. Palermo, paura in via Albricci: incendio in casa al quarto piano
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Auto fuori strada durante la gara a Erice: morto un commissario, due feriti
Cronaca In primo piano
Botti di Capodanno, arriva il "bollettino di guerra", incendi e feriti
Scontro tra moto e auto nella notte a Castelbuono: ferito un 15enne
Cronaca
Partinico, motociclista investito e conducente in fuga: caccia al pirata della strada
Cronaca
Rissa e spari sul lungomare di Cefalù: nove denunciati dai carabinieri
Cronaca
Tragedia sul lavoro nei campi tra Alcamo e Grisì: un morto e un ferito grave
Cronaca