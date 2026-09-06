Bombola prende fuoco in casa a Palermo, paura in via Ammiraglio Rizzo

Momenti di paura questa mattina in via Ammiraglio Rizzo a Palermo, dove una bombola da campeggio da 4 chili ha preso fuoco all’interno di un’abitazione. Una donna è rimasta lievemente ferita.

Il piccolo serbatoio, che presentava una perdita di gas, si è incendiato nel momento in cui è stato acceso, generando un’improvvisa fiammata. Il rumore e la vampata hanno spinto alcuni residenti del palazzo a lanciare l’allarme, temendo inizialmente si fosse trattato di una vera e propria esplosione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna coinvolta, rimasta con ferite di lieve entità. Sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la bombola danneggiata, scongiurando ulteriori rischi per gli occupanti dell’abitazione.