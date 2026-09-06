Incidente tra Monreale e Palermo, scontro auto-moto sulla Sp57: ferito un centauro

Un incidente stradale ha coinvolto sabato sera un’auto e una moto lungo la Sp57, la provinciale che collega Monreale a Palermo. Lo scontro si è verificato all’altezza del chilometro 2, nei pressi dell’imbocco di via Valle Paradiso.

Ad avere la peggio è stato il centauro, rimasto ferito nell’urto tra i due veicoli. Soccorso sul posto, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Ingrassia, dove i sanitari lo hanno preso in cura. Da quanto si apprende, le sue condizioni non sarebbero gravi.

A intervenire per primi sul luogo dello scontro sono stati i carabinieri, che hanno prestato assistenza ai feriti in attesa dei soccorsi sanitari. Successivamente è giunta sul posto anche l’Infortunistica Stradale, incaricata di ricostruire la dinamica dell’incidente attraverso i rilievi del caso.

I residenti denunciano il degrado della strada

L’incidente riaccende i riflettori sulle condizioni della Sp57, arteria da tempo al centro delle proteste di chi vive in zona. I residenti lamentano da mesi l’assenza di manutenzione lungo il tratto interessato dal sinistro.

A denunciare la situazione sono stati alcuni abitanti della zona, che hanno descritto ai microfoni del QdS.it uno scenario di totale incuria: vegetazione incolta ai bordi della carreggiata, soprattutto nel versante a ridosso della montagna, assenza totale di illuminazione pubblica e segnaletica orizzontale ormai cancellata, con le due corsie prive di delimitazione. A complicare ulteriormente la sicurezza del tratto, secondo quanto riferito, ci sarebbe anche la presenza ricorrente di animali al pascolo che invadono la carreggiata.