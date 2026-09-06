Scontro tra moto e auto nella notte a Castelbuono: ferito un 15enne

Scontro nella notte tra un ciclomotore e un’auto a Castelbuono, in via Geraci: coinvolti un quindicenne alla guida del motorino e un giovane di 21 anni al volante della vettura.

Il minorenne è caduto a terra a seguito dell’urto tra i due mezzi, riportando diverse lesioni. Le cause dello scontro, avvenuto lungo l’arteria cittadina, sono ancora da chiarire e al momento restano al centro degli accertamenti.

Dopo la segnalazione dell’incidente, sul posto sono giunti i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Contestualmente sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al quindicenne ferito prima di trasferirlo all’ospedale Giglio di Cefalù, dove è stato ricoverato per le cure necessarie.