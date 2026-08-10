Truffa a Palermo, finto carabiniere deruba anziano vicino al Politeama

Un pensionato di 79 anni, alla guida di un’associazione di categoria a Palermo, è stato raggirato da un finto militare dell’Arma che si è presentato a casa sua nella zona del Politeama, sottraendogli denaro e gioielli con la scusa di un incidente stradale mai accaduto.

Un raggiro ben orchestrato, con uno schema che si ripete ormai da tempo nel capoluogo siciliano. Protagonista in negativo un truffatore che si è spacciato per un carabiniere per introdursi in casa di un anziano e sottrargli oggetti di valore.

A cadere nella trappola l’uomo, presidente di un’associazione di categoria della città. Il malvivente lo avrebbe convinto di un coinvolgimento del figlio in un sinistro stradale, sostenendo la necessità di reperire immediatamente una somma di denaro per scongiurare conseguenze penali.

Approfittando della solitudine della vittima, rimasta sola in casa proprio in quel momento, il finto tutore dell’ordine si sarebbe fatto consegnare gioielli, orologi e contanti, per un valore che gli investigatori stanno ancora accertando. Concluso il colpo, l’uomo si è dileguato senza lasciare traccia.

Solo in un secondo momento il pensionato avrebbe realizzato di essere stato ingannato, rivolgendosi ai veri carabinieri per sporgere denuncia. Sul caso indaga ora l’Arma, che ha già acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona dell’abitazione, nella speranza di individuare il volto del truffatore e il veicolo utilizzato per la fuga.