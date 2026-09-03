Cronaca

Palermo, a fuoco una tappezzeria in corso dei Mille: si indaga per intimidazione

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Una tappezzeria di corso dei Mille, a Palermo, è stata gravemente danneggiata da un rogo che, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sarebbe stato appiccato deliberatamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, mentre le indagini sono ora affidate ai carabinieri.

Il rogo è divampato nella notte, quando alcuni residenti della zona hanno dato l’allarme non appena si sono accorti delle fiamme. Le squadre dei vigili del fuoco, mobilitate dal distaccamento di Brancaccio, sono giunte rapidamente sul posto, riuscendo a circoscrivere l’incendio ed evitando che il fuoco potesse estendersi agli edifici residenziali adiacenti.

Le tracce di benzina e le immagini delle telecamere

Gli accertamenti condotti subito dopo lo spegnimento delle fiamme hanno portato all’individuazione di residui di benzina, elemento che rafforzerebbe l’ipotesi della natura dolosa del rogo. Secondo quanto ricostruito, un uomo avrebbe appiccato l’incendio per poi allontanarsi rapidamente dalla scena.

A fornire un supporto decisivo alle indagini sarebbero le immagini catturate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, già acquisite dai carabinieri, che stanno lavorando per identificare il responsabile e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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