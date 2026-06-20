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Allerta caldo arancione a Palermo e provincia, rischio ondate di calore

di Redazione Web
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Arriva Lucifero in Sicilia, previsti picchi di oltre 44 gradi per una settimana

La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso n.118, valido dalle 0.00 del 21 giugno 2026 per le successive 24 ore. A Palermo è prevista allerta arancione con pericolosità media per rischio incendi e una temperatura massima percepita di 33 gradi centigradi (livello 1). Lo rende noto il Comune di Palermo.

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