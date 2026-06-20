Allerta caldo arancione a Palermo e provincia, rischio ondate di calore

La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso n.118, valido dalle 0.00 del 21 giugno 2026 per le successive 24 ore. A Palermo è prevista allerta arancione con pericolosità media per rischio incendi e una temperatura massima percepita di 33 gradi centigradi (livello 1). Lo rende noto il Comune di Palermo.