Cronaca

Castelvetrano, ritrova portafoglio smarrito da turista francese e lo consegna ai Carabinieri

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Nei giorni scorsi, presso la Stazione Carabinieri di Castelvetrano, si è recata una cittadina del posto la quale, poco prima, in una stazione di servizio aveva ritrovato un portafoglio verosimilmente smarrito. All’interno erano custoditi i documenti personali di una cittadina francese, nonché carte di pagamento e circa 500 euro in contanti.

I militari della Stazione hanno pertanto avviato le ricerche per rintracciare la donna, che è risultata essere una turista ospite di una struttura alberghiera di Marinella di Selinunte.

Recatasi in Caserma, l’interessata ha potuto verificare che all’interno del portafoglio era presente tutto quanto precedentemente smarrito e, al momento della riconsegna, la donna, emozionata per il gesto, ha espresso la sua gratitudine verso la cittadinanza e l’Arma dei Carabinieri, scongiurando così il timore di aver perduto tutti i documenti personali — necessari anche per fare rientro nel proprio Paese d’origine — e la somma di denaro.

Consigliati per te

  1. Scalatore francese di 22 anni ferito a Monte Pellegrino: trasportato a Villa Sofia
  2. Monreale ritrova il suo polmone verde: l’Antivilla riapre dopo il restauro da 600mila €
  3. Consegna al figlio carcerato al Pagliarelli hashish e crack, arrestato il padre
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Sventata truffa del finto carabiniere nel Palermitano, due arresti
Cronaca
Palermo, paura sulla circonvallazione: auto si ribalta in viale Regione, due feriti
Cronaca
Scatta il “Controesodo”, bollino rosso su A19 e A29
Trasporti
Occhio alla multa: a Palermo arrivano 7 nuovi autovelox, ecco dove
Trasporti
Morta di difterite a 4 anni, stretta sui genitori no-vax: a rischio denuncia
Salute e Sanità