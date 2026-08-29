Castelvetrano, ritrova portafoglio smarrito da turista francese e lo consegna ai Carabinieri

Nei giorni scorsi, presso la Stazione Carabinieri di Castelvetrano, si è recata una cittadina del posto la quale, poco prima, in una stazione di servizio aveva ritrovato un portafoglio verosimilmente smarrito. All’interno erano custoditi i documenti personali di una cittadina francese, nonché carte di pagamento e circa 500 euro in contanti.

I militari della Stazione hanno pertanto avviato le ricerche per rintracciare la donna, che è risultata essere una turista ospite di una struttura alberghiera di Marinella di Selinunte.

Recatasi in Caserma, l’interessata ha potuto verificare che all’interno del portafoglio era presente tutto quanto precedentemente smarrito e, al momento della riconsegna, la donna, emozionata per il gesto, ha espresso la sua gratitudine verso la cittadinanza e l’Arma dei Carabinieri, scongiurando così il timore di aver perduto tutti i documenti personali — necessari anche per fare rientro nel proprio Paese d’origine — e la somma di denaro.