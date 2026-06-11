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Monreale ritrova il suo polmone verde: l’Antivilla riapre dopo il restauro da 600mila €

di Redazione Web
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Monreale (PA) – Domani, venerdì 12 giugno alle ore 19:30, l’Antivilla Comunale di Monreale riaprirà ufficialmente alla cittadinanza. Lo storico spazio esterno, situato all’interno del prestigioso Complesso Guglielmo II, viene restituito al suo antico splendore e alla fruizione pubblica dopo un lungo e atteso intervento di restauro e riqualificazione urbana.

Alla cerimonia di inaugurazione e al taglio del nastro parteciperanno il Sindaco, i componenti della Giunta municipale e l’intera Amministrazione Comunale, a testimonianza dell’importanza strategica che questo progetto riveste per tutta la comunità monrealese.

L’opera, che riconsegna alla città e ai visitatori un polmone verde rinnovato, è stata seguita per il Comune dall’architetto Finella Badagliacca e dall’architetto Pietro Albanese. L’intervento si inserisce nelle linee programmatiche portate avanti dal sindaco Arcidiacono e dalla sua squadra, orientate alla valorizzazione, alla tutela e al rilancio del patrimonio storico, monumentale e urbano della città.

Il progetto di riqualificazione è stato finanziato con un importo di poco superiore ai 600.000 euro attraverso i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), nell’ambito della Misura 5 – Componente 2 – Investimento 2.2, inserito nel Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo. L’obiettivo è stato il miglioramento della qualità della vita e del decoro urbano, trasformando l’area in uno spazio accessibile, sicuro e accogliente per residenti, visitatori e turisti.

Al termine dei saluti istituzionali del Sindaco Arcidiacono e del taglio del nastro, la serata proseguirà con “Monreale Wine DOC”, un percorso di degustazione dedicato alle eccellenze vitivinicole del territorio, che celebra il connubio tra la bellezza monumentale di Monreale e la sua tradizione enogastronomica.

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