Scalatore francese di 22 anni ferito a Monte Pellegrino: trasportato a Villa Sofia

Intervento dei Tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS)- Servizio Regionale Sicilia, nel pomeriggio di giovedì a Monte Pellegrino, a Palermo, per prestare soccorso a un climber francese di 22 anni rimasto ferito durante una scalata.

Il giovane stava arrampicando su un monotiro del settore “Mariella”, quando durante la progressione ha perso l’equilibrio ed è caduto da primo di cordata riportando una importante ferita lacero contusa alla gamba destra. L’allarme è stato lanciato ai Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano da un Tecnico di Elisoccorso del CNSAS presente nelle vicinanze, intento in attività addestrativa personale e contemporaneamente dalla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani.

La squadra del Soccorso Alpino, in pochi minuti, ha raggiunto il luogo dell’incidente. Dopo aver valutato le condizioni dell’infortunato, i soccorritori hanno provveduto a tamponare l’emorragia e ad immobilizzare l’arto lesionato. La barella è stata calata con tecnica portantina lungo il ripido pendio sottostante la falesia fino alla strada, dove ad attendere c’era l’ambulanza del 118.

Il paziente è stato quindi affidato ai sanitari del 118, che hanno provveduto al successivo trasferimento presso l’Ospedale Villa Sofia per gli accertamenti diagnostici e le cure del caso.

Si ringrazia per la collaborazione e disponibilità la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ed il personale del mezzo antincendio della Protezione Civile Regionale, che ha gestito la viabilità.