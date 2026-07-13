Arriva l’inferno d’estate: in Sicilia si superano i 44°C da martedì

Da domani, martedì 14 luglio, la Sicilia entra nel primo vero episodio di caldo intenso della stagione. Una massa d’aria bollente in arrivo direttamente dal Sahara investirà l’isola fino a domenica, spingendo i valori termici nell’entroterra abbondantemente oltre i 40°C. La notizia arriva a poche ore da [quanto riportato ieri da DirettaSicilia, che aveva già segnalato punte fino a 44°C nel cuore della prossima fiammata africana.
Il fenomeno è legato all’arrivo di correnti sempre più roventi in quota, provenienti direttamente dal deserto nordafricano. I valori isotermici misurati a 850hPa supereranno i +24/+25°C già nei primi giorni, con punte fino a +28/+29°C attese in prossimità del weekend. Numeri che, pur non rappresentando un record assoluto, basteranno a far schizzare il mercurio oltre i 40°C nelle zone più interne, e per diversi giorni consecutivi.
Se nell’entroterra il pericolo maggiore resta la temperatura assoluta, lungo le fasce costiere il problema cambia volto: l’umidità è destinata ad aumentare, rendendo l’aria più pesante da respirare anche con valori termometrici meno estremi. Un contesto in cui, paradossalmente, un aiuto potrebbe arrivare da fenomeni di compressione dell’aria in quota o da correnti provenienti da sud, capaci di asciugare l’atmosfera pur mantenendo alte le temperature al suolo.
Le stime più recenti indicano un miglioramento già a partire dai primi giorni della prossima settimana. Resta però da monitorare l’evoluzione più a lungo termine: come raccontato ieri da DirettaSicilia, alcuni modelli non escludono che il caldo intenso possa protrarsi oltre questa settimana, con una tregua più netta attesa non prima del 25 luglio.
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